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Россия запускает ракеты вблизи границы других стран, чтобы провоцировать Украину, - Игнат

Фото: спикер Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты специально запускают свои ракеты вблизи границы смежных стран, чтобы провоцировать Украину к их сбитию. В результате чего обломки могут падать на территории других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они стараются поближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что Украина, безусловно, будет защищать себя и своих граждан, объекты критической инфраструктуры и будет поражать вражеские ракеты.

При этом, по его словам, обломки ракет могут лететь еще 10 км, а то и больше, падая на территорию смежных государств.

"Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один образ циничного российского руководства, которое совершает такие провокации", - добавил Игнат.

Напомним, что россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

При этом российские ракеты, которые летели из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове подтвердили вторжение ракеты в свое воздушное пространство, а в Румынии заявили, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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