Россия привлекает ветеранов ЧВК "Вагнера" вернуться на войну в Украине, - NYT

По словам бывших бойцов группировки и военных блогеров, российские Вооруженные силы активизируют свои усилия по вербовке ветеранов ЧВК "Вагнера", поскольку Кремль пытается избежать очередной мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после мятежа и гибели лидера наемников Евгения Пригожина.

Так, по данным издания, четверо бывших российских заключенных, сражавшихся вместе с "вагнеровцами" на востоке Украины, заявили, что в течение последних недель получали звонки и сообщения с предложением новых военных контрактов, что подтверждает недавние сообщения российских военных блогеров.

Кроме того, трое бывших бойцов отметили, что их специально призвали присоединиться к Росгвардии.

"ПВК "Вагнера" официально становится частью Росгвардии. Вся структура, методы работы и командиры остаются прежними", - цитирует NYT текст письма, которое получил бывший "вагнеровец".

В то же время, издание отмечает, что подлинность сообщения не удалось проверить, но оно поступило на фоне более широких усилий Росгвардии представить себя преемником ЧВК "Вагнера", которая на пике своего развития насчитывала десятки тысяч бойцов на трех континентах.

Наемники "Вагнера" в Украине

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти предводителя Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

А в Институте изучения войны отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.