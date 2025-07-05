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Россия привлечет военных Лаоса к разминированию Курской области, - ГУР

Курск, Суббота 05 июля 2025 11:23
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Россия привлечет военных Лаоса к разминированию Курской области, - ГУР Фото: Россия привлечет военных Лаоса к войне против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль пытается втянуть в войну против Украины еще одну страну. Речь идет о Лаосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

Как отмечает украинская разведка, очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, - Лаос.

"Сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий курской области РФ", - сообщает ГУР.

Власти Лаоса на начальном этапе выражают готовность отправить в Россию до 50 так называемых "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курской области. Кроме этого, Лаос предоставляет бесплатную помощь РФ для реабилитации раненых военных.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Россия активно продвигает свои цели в Африке благодаря так называемым инфраструктурным проектам. Речь идет об энергетике, а также финансировании русскоязычных школ, профильных лицеев и привлечении иностранных студентов через стипендии для обучения в России.

Также отметим, что на днях бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ на Запорожском направлении.

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