Россия останется главной угрозой для НАТО даже после войны в Украине, - Каволи

Генерал отметил, что после "холодной войны" НАТО переориентировался на проведение миссий по урегулированию кризисов далеко за пределами своих границ. Это позволило Альянсу участвовать в миссиях на "собственных условиях" и по предсказуемому графику.

Однако, по его словам, "все изменилось" после начала масштабной войны России против Украины.

"Война показала, что сегодня вы или побеждаете на фронте, быстро и большими силами, или вы вступаете в долгую борьбу. Поэтому... побеждайте на фронте, но будьте готовы к длительной победе", - сказал Каволи.

Он также отметил, что "Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса", добавив, что Запад будет иметь "большую российскую проблему на долгие годы", ведь Москва работает над увеличением численности своей армии и восстановлением потерь.

"Российская армия в Украине сейчас больше, чем была в начале боевых действий. Многие войска не настолько качественные... много используемой техники устарела: она отремонтирована, но базируется на старой модели", - отметил он.

По мнению Каволи, западных лидеров должно волновать не то, как быстро Россия может восстановиться, а как быстро агрессор может восстановить свои силы по сравнению с Западом. Он пояснил, что сохранение преимущества в скорости - это вопрос поддержания "политической воли" и развития "эластичности" оборонно-промышленной базы.

"Многие страны, которые сталкиваются с российским влиянием, сейчас смотрят на Запад в поисках новых партнеров в сфере безопасности. Хотя Альянс был создан для защиты своих членов, мы не существуем в вакууме. Нам нужны друзья и партнеры", - сказал командующий вооруженных сил НАТО в Европе.