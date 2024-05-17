Запад опасается проигрыша России в войне, - Зеленский

Страны Запада опасаются проигрыша России в войне. Но это так не работает, и они должны дать Украине оружие для победы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал Зеленский.

Но, как заявил президент, "так оно не работает".

"Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - добавил он.

Победа в войне

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 15 мая заявил, что США помогают снабжать Украину средствами, чтобы достичь победы в войне.

По данным Индекса восприятие демократии 2024 года, 34% жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали мало, чтобы помочь Украине во время войны.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, в конце марта 2024 83% в Украине опрошенных верили в победу в войне с Россией.

По данным КМИС, в феврале 2024 года 49% украинцев заявляли, что Запад продолжает поддерживать Украину. Однако 44% считали, что Запад устал от Украины, а его поддержка слаба.