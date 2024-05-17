ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запад опасается проигрыша России в войне, - Зеленский

Украина, Пятница 17 мая 2024 10:19
UA EN RU
Запад опасается проигрыша России в войне, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Страны Запада опасаются проигрыша России в войне. Но это так не работает, и они должны дать Украине оружие для победы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал Зеленский.

Но, как заявил президент, "так оно не работает".

"Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - добавил он.

Победа в войне

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 15 мая заявил, что США помогают снабжать Украину средствами, чтобы достичь победы в войне.

По данным Индекса восприятие демократии 2024 года, 34% жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали мало, чтобы помочь Украине во время войны.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, в конце марта 2024 83% в Украине опрошенных верили в победу в войне с Россией.

По данным КМИС, в феврале 2024 года 49% украинцев заявляли, что Запад продолжает поддерживать Украину. Однако 44% считали, что Запад устал от Украины, а его поддержка слаба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию