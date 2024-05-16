Командующий ВС США в Европе допускает, что РФ могла уже начать летнее наступление в Украине

Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кристофер Каволи допускает возможность, что Россия могла уже начать в Украине масштабное наступление, которое прогнозировалось на лето, учитывая активизацию действий оккупантов в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию топ-генерала Североатлантического альянса в Европе по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

По словам Каволи, предсказать намерения противника всегда сложно. Пока можно отметить российские атаки на юг в направлении Харькова и попытки захватчиков снова захватить территории, которые были деоккупированы Силами обороны Украины ранее во время контрнаступления ВСУ.

"Однако точная последовательность (действий войск РФ, - ред.) и то, как они собираются это сделать, могут быть еще не совсем понятными. Или это летнее наступление? Никогда нельзя быть уверенным", - отметил генерал.

Также Каволи добавил, что накопление Россией больших резервов не наблюдается, и в стране-агрессоре "происходит стандартный призыв раз в пол года, но это пока не связано с конфликтом".

Российское наступление в Харьковской области

Напомним, что 10 мая войска РФ начали наступать в Харьковской области, до сих пор продолжаются попытки врага расширить наступление в этом регионе. Противнику также удалось оккупировать несколько приграничных населенных пунктов.

Как рассказали в Генеральном штабе 15 мая, Силам обороны удалось частично вытеснить россиян из Волчанска, который враг стремится захватить.

Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ВСУ приостановили активное продвижение противника по территории Харьковской области. Чиновник добавил, что в некоторых направлениях украинские защитники вернули более выгодное положение.