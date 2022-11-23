ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия оставила нас в темноте, - президент Молдовы отреагировала на ракетный удар по Украине

Новина українською →
Молдова, Среда 23 ноября 2022 16:57
Россия оставила нас в темноте, - президент Молдовы отреагировала на ракетный удар по Украине Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Майи Санду.

"Россия оставила Молдову в темноте. Война России в Украине убивает людей, уничтожает ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру. В Украине продолжаются атаки. Люди достают своих раненых из-под завалов. И оплакивают своих умерших близких. Жизнь людей не вернуть назад", - написала президент Молдовы.

По ее словам, электроснабжение можно возобновить, и все госорганы уже работают над этим.

"Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за простого желания оставить других людей бедными и смиренными. Как бы трудно сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться к свободному миру", - добавила Санду.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия устроила очередной ракетный террор Украины. В большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.

Кроме того, в Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны остались без электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Электроэнергия ракетный удар
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"