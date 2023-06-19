Россия будет оставаться для Молдовы угрозой на многие годы, - Санду

Россия будет оставаться серьезной угрозой для Молдовы в течение многих лет.

Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Well .

"Текущая геополитическая ситуация показывает, что Россия будет оставаться большим источником нестабильности в течение многих лет и угрожает нашей демократии", - сказала Санду.

Она также напомнила об обязательствах Молдовы до 2030 года быть готовой к вступлению в Европейский Союз и заявила, что страна будет продолжать работать над уменьшением влияния российской пропаганды и дезинформации, чтобы сохранить поддержку населения для интеграции в ЕС.

По словам президента, в Молдове наблюдается сочетание усилий тех, кто много лет работал на Россию и коррумпированные группы, извлекающие выгоду от слабости страны.

Санду также отметила поддержку Украины.

"Иначе мы рискуем оказаться в мире, где государственные границы больше не уважают", - добавила президент Молдовы.

Стремление Молдовы вступить в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что ее страна хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.

Также она отметила, что Молдова надеется присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на присутствие там российских войск.

В июне 2022 года Евросовет предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Для начала фактических переговоров по вступлению в ЕС Молдова должна выполнить девять рекомендаций Еврокомиссии. Целевыми сферами являются правосудие, борьба с коррупцией и организованной преступностью, деолигархизация, реформа государственного управления и государственных услуг, управление государственными финансами, усиление роли гражданского общества в процессах принятия решений и защиты прав человека.

При этом в Европарламенте считают, что страна может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.