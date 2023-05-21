В Европарламете заявили, что Молдова готова к переговорам о вступлении в ЕС

Молдова может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, ведь она готова к этому.

Об этом сказала Глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

Председатель Европарламента сегодня выступила перед участниками Большого Европейского собрания в Кишиневе. После президента Майи Санду Метсола тоже подчеркнула, что поддерживает европейскую интеграцию Молдовы, отметив, что граждане Молдовы - европейцы.

Метсола выразила надежду, что уже в этом году Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС.

"Вы готовы, Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, видит, что вы выбрали демократию, свободу", - отметила она.

Путь Молдовы в ЕС

В июне прошлого года Европейский Совет предоставил Республике Молдова статус кандидата на вступление в Европейский Союз, Президент Молодовой неоднократно сообщала, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.

Ранее мы писали, что 19 апреля Молдова направила в Брюссель свой первый отчет о прогрессе вступления в ЕС.

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