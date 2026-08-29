Темпы наступления РФ падают: у Зеленского сделали оптимистическое заявление о фронте

Российские войска постепенно теряют темп продвижения на фронте, в то время как украинское командование готовит дальнейшие активные действия по отдельным направлениям.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина .

По словам Палисы, украинская сторона фиксирует устойчивую тенденцию к снижению темпов продвижения российских войск. При этом протяженность активной линии столкновения остается значительной – около 1200 километров.

"У нас стабильно сохраняется тенденция к снижению темпов продвижения противника. Сохраняется примерно 1200 километров активной линии столкновения", - отметил представитель ОП.

Он добавил, что динамика событий на отдельных участках дает ему "ограниченный оптимизм".

Украина продолжит активные действия

Палиса также рассказал о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленского в подразделения, выполняющие задачи на Александровском направлении.

Речь идет о подразделениях Десантно-штурмовых войск, которые длительное время проводят там активные действия. Во время визита военные вместе с командующим доложили президенту о планах дальнейшей работы в направлении.

По словам Палисы, эти планы Зеленский утвердил.

В то же время, активные действия планируют и на других участках фронта. Представитель ОП подчеркнул, что Украина продолжит придерживаться концепции активной обороны.

"Активные действия на определенных участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", – сказал Палиса.