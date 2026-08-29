Темпы наступления РФ падают: у Зеленского сделали оптимистическое заявление о фронте
Российские войска постепенно теряют темп продвижения на фронте, в то время как украинское командование готовит дальнейшие активные действия по отдельным направлениям.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами, передает РБК-Украина.
По словам Палисы, украинская сторона фиксирует устойчивую тенденцию к снижению темпов продвижения российских войск. При этом протяженность активной линии столкновения остается значительной – около 1200 километров.
"У нас стабильно сохраняется тенденция к снижению темпов продвижения противника. Сохраняется примерно 1200 километров активной линии столкновения", - отметил представитель ОП.
Он добавил, что динамика событий на отдельных участках дает ему "ограниченный оптимизм".
Украина продолжит активные действия
Палиса также рассказал о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленского в подразделения, выполняющие задачи на Александровском направлении.
Речь идет о подразделениях Десантно-штурмовых войск, которые длительное время проводят там активные действия. Во время визита военные вместе с командующим доложили президенту о планах дальнейшей работы в направлении.
По словам Палисы, эти планы Зеленский утвердил.
В то же время, активные действия планируют и на других участках фронта. Представитель ОП подчеркнул, что Украина продолжит придерживаться концепции активной обороны.
"Активные действия на определенных участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", – сказал Палиса.
Украина постепенно сокращает разрыв между площадями территорий, которые Россия захватила, и теми, которые Силы обороны смогли освободить с начала 2026 года. Владимир Зеленский заявил, что до конца года этот показатель может сравниться.