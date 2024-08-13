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Россия забирает гуманитарку у украинцев для курян: ТОТ оставляют без "помощи"

Украина, Вторник 13 августа 2024 15:54
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Россия забирает гуманитарку у украинцев для курян: ТОТ оставляют без "помощи" Фото: РФ отбирает гуманитарку у жителей ТОТ (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне отобрали у украинцев в оккупации всю гуманитарную помощь. Ее направят в качестве помощи населению Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне массово переправляют гуманитарные грузы, предусмотренные для временно оккупированных территорий, на Курскую область.

"Не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом и гуманитарная помощь на ВОТ имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время потребности этнических россиян имеют больше приоритетность, ведь в Кремле прекрасно понимают, что ВОТ- не Россия", - говорится в сообщении.

Следовательно, все гуманитарные грузы были перенаправлены в Курскую область. Российские пропагандисты и власть представляют это как инициативу населения временно оккупированных территорий. В то же время, местным пока отказано в выдаче.

"Вместо этого их кормят обещаниями", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Проблемы в обеспечении на ТОТ

Отметим, что на оккупированных территориях сохраняется острый дефицит ряда необходимых вещей и товаров. В частности, жители нуждаются в самом необходимом в пользовании - лекарствах.

При этом оккупационные власти и российская пропаганда уверяют, что местное население обеспечено всем необходимым. Однако, несмотря на это, местные жители остаются долго не только без материальной помощи, но и без зарплат.

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