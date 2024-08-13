Росія забирає гуманітарку в українців для курян: ТОТ залишають без "допомоги"

Росіяни відібрали в українців в окупації всю гуманітарну допомогу. Її спрямують у вигляді допомоги населенню Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область. "Не секрет, що для Кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у Кремлі чудово розуміють що ТОТ - не Росія", - йдеться в повідомленні Відтак усі гуманітарні вантажі були перенаправлені у Курську область. Російські пропагандисти та влада подають це, як ініціативу населення тимчасово окупованих територій. Водночас місцевим наразі відмовлено у видачі. "Натомість їх годують обіцянками", - зазначають у Центрі нацспротиву.