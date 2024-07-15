Россия, вероятно, не успев укомплектовать подразделения, отправляет их в бой, - ISW

Аналитики отмечают, что Россия могла отправить в бой подразделения, которые изначально были предназначены для оперативного резерва. В частности, речь идет о 27-й мотострелковой дивизии.

Так, 13 июля, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование намеревалось сформировать 27-ю мотострелковую дивизию в качестве оперативного резерва Центральной группировки войск (командование, которое в настоящее время курирует наступление РФ на Авдеевском и Торецком направлениях).

Планировалось, что этот оперативный резерв может быть введен в бой в случае развития контрнаступления ВСУ на Авдеевском направлении, либо наступления РФ на Торецком направлении.

Однако Машовец заявил, что Россия перебросила 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный деградировавшими остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнен Авдеевки до полного восстановления боеспособности.

Кроме того, командование РФ досрочно перебросило 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление до того, пока подразделения не вышли на "плановые сроки".

В марте 2024 года Машовец заявил, что российские военное командование планирует оснастить части 27-й мотострелковой дивизии только до 87% от требуемого по доктрине количества вооружения и техники. Кроме того, по словам украинского обозревателя, Россия планировала привести 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки в боевую готовность к концу весны - началу лета 2024 года.

ISW впервые зафиксировал сообщения о подразделениях 27-й мотострелковой дивизии, действующих под Авдеевкой в апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024. Но наблюдения Машовца от 14 июля касаемо того, что эти полки были развернуты для ведения боевых действий раньше, чем планировалось, может свидетельствовать о том, что командование РФ отстало от предполагаемого графика укомплектования и не смогло оснастить эти подразделения до 87%.

Ранее в ISW оценили, что продолжающиеся усилия России по формированию сил создают незначительное количество дополнительных сил, не отправленных немедленно на фронт в качестве подкреплений. Подкреплений, которые Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов, но при этом вряд ли способна полностью обеспечить резервную рабочую силу.

Также аналитики отмечают, что военное командование РФ могло развернуть подразделения раньше времени, чтобы усилить продолжающиеся штурмы армии России на востоке Украины.