За сутки враг совершил 35 атак на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 14 июля, на фронте в течение суток произошло 89 боевых столкновений. Наибольшее количество атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В ведомстве отметили, что за сутки российские оккупанты нанесли 43 авиационных удара (61 КАБ), 532 удара дронами-камикадзе, а также осуществили 3 267 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты три раза безуспешно атаковали позиции ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.

"На Купянском направлении, также трижды, враг получил отворот возле Песчаного и Стельмаховки. Понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Грековки - провел, по уточненной информации, восемь штурмов. Удачи не имел.

Северское направление. С начала суток враг предпринял восемь безуспешных попыток вклиниться в боевые порядки украинских подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Спорного и Выемки. Ситуация контролируется.

С начала суток на Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны Украины в районах Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Ивановского. Идет бой.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях у Северного и Нью-Йорка. 12 атак захватчиков уже отбиты.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг сегодня уже 35 раз атаковал позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Защитниками Украины отбиты 29 атак. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где шесть боестолкновений еще продолжаются. ВСУ сдерживают врага.

"В течение суток, по предварительной информации, украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупанта. Также уничтожили два бронетранспортера, артиллерийскую систему и два автомобиля. Подсчет потерь врага продолжается, и они однозначно вырастут", - отметили в отчете.

На Кураховском направлении насчитывается пять попыток противника приблизиться к позициям украинских войск. Две из них еще не завершились недалеко от Красногоровки. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении, недалеко от Водяного и Константиновки отражены два штурма. Без успеха для российских окупантов.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить ВСУ из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Кроме того, в отчете Генштаб отметил воинов 32-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уменьшают наступательный потенциал российских захватчиков.