Росія, ймовірно, не встигнувши укомплектувати підрозділи, відправляє їх у бій, - ISW

Аналітики зазначають, що Росія могла відправити в бій підрозділи, які були призначені для оперативного резерву. Зокрема, йдеться про 27-у мотострілецьку дивізію.

Так, 13 липня, український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування збиралося сформувати 27-ту мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ (командування, яке нині займається наступом РФ на Авдіївському та Торецькому напрямках).

Планувалося, що цей оперативний резерв може бути введений у бій у разі розвитку контрнаступу ЗСУ на Авдіївському напрямку, або наступу РФ на Торецькому напрямку.

Однак Машовець заявив, що Росія перекинула 433-й мотострілковий полк 27-ї мотострілецької дивізії, укомплектований залишками 21-ї мотострілецької бригади, що деградували, в район північно-західніше Авдіївки до повного відновлення боєздатності.

Крім того, командування РФ достроково перекинуло 506-й та 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок до того, поки підрозділи не вийшли на "планові терміни".

У березні 2024 року Машовець заявив, що російське військове командування планує оснастити частини 27-ї мотострілецької дивізії лише до 87% від необхідної за доктриною кількості озброєння та техніки. Крім того, за словами українського оглядача, Росія планувала привести 433-й, 506-й та 598-й мотострілецькі полиці до бойової готовності до кінця весни - початку літа 2024 року.

ISW вперше зафіксував повідомлення про підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії, що діють під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року. Але спостереження Машовця від 14 липня стосовно того, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що командування РФ відстало від передбачуваного графіка укомплектування і не змогло оснастити ці підрозділи до 87%.

Раніше в ISW оцінили, що зусилля Росії з формування сил створюють незначну кількість додаткових сил, не відправлених негайно на фронт - як підкріплення. Підкріплення, які Росія може використовувати для поступового створення оперативних резервів, але навряд чи здатна повністю забезпечити резервну робочу силу.

Також аналітики відзначають, що військове командування РФ могло розгорнути підрозділи раніше часу, щоб посилити штурми армії Росії, що продовжуються на сході України.