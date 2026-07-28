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Россия третий раз ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в Черном море

19:17 28.07.2026 Вт
1 мин
После атаки на корабле зафиксировано задымление
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ атаковала гражданское судно в Черном море (t.me/odeskaODA)

Россия ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в акватории Черного моря. До этого оно уже дважды находилось под ударом окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза", - рассказал он.

Кипер отметил, что это судно уже дважды получало повреждения в результате атак российских оккупантов. После удара было зафиксировано задымление корабля, последствия уточняются.

"Такие удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 27 июля Совбез ООН провел экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море. Новая волна ударов РФ создает серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности.

Отметим, глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Россия пытается превратить Черное море в очаг дестабилизации, целенаправленно нанося удары по гражданским торговым судам.

РБК-Украина также писало, что из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда украинский морской экспорт фактически остановился.

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