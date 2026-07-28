Россия третий раз ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в Черном море

"В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза", - рассказал он.

Кипер отметил, что это судно уже дважды получало повреждения в результате атак российских оккупантов. После удара было зафиксировано задымление корабля, последствия уточняются.

"Такие удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 27 июля Совбез ООН провел экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море. Новая волна ударов РФ создает серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности.