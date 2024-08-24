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Россия потеряла на войне против Украины еще более 1100 оккупантов: новые данные Генштаба

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 21 ББМ, 42 артиллерийских системы и другую технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России на 24 августа 2024 составили:

  • личного состава - около 606 490 (+1160) человек;
  • танков - 8542 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16620 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем - 17349 (+42) ед.;
  • РСЗО - 1169 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 935 (+3) ед.;
  • самолетов - 367 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14064 (+39);
  • крылатые ракеты - 2444 (+2);
  • корабли /катера - 28 ед.;
  • подлодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23383 (+54) ед.;
  • специальная техника - 2911 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в течение суток, 23 августа, ситуация на Покровском направлении оставалась напряженной. Российские оккупанты ведут активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, однако ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в последние дни российские оккупационные войска снова продвинулись на Донбассе. В частности, в направлении Покровска, возле Торецка и Макеевки.

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