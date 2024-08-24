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Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Суббота 24 августа 2024 06:01
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Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В последние дни российские войска оккупационные войска вновь продвинулись на Донбассе. В частности, в направлении Покровска, около Торецка и Макеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область.

В пятницу, 23 августа, бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Один из российских военкоров заявил, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Волчанска, хотя ISW не видел подтверждения этого заявления.

В четверг и пятницу, 22 и 23 числа российские войска продолжили наземные наступления возле Глубокого, Старицы, Волчанска и Тихого.

Представитель Харьковской группы войск Украины полковник Виталий Саранцев заявил 23 августа, что российские войска перебросили некоторые неуказанные подразделения с Харьковского направления в Курскую область, но у российских войск достаточно живой силы в этом районе для продолжения наступления.

Саранцев добавил, что есть данные, которые предполагают, что российские войска могут перебрасывать дополнительные резервы на Харьковское направление, но украинским войскам необходимо уточнить эту информацию. Также он отметил, что российские войска менее активны в отдельных неуказанных районах Харьковского направления

В свою очередь, ISW наблюдал значительную передислокацию элементов Северной группировки войск (которая отвечает за Харьковское направление) в Курскую область, что говорит о том, что российское военное командование определило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего ответа на операцию ВСУ в Курской области.

Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев 23 августа заявил, что российские силы контролируют около 50 населенных пунктов в Харьковской области, а 57 населенных пунктов по всей Харьковской области полностью находятся в районах, где ISW наблюдала российские наступления и заявления о российских наступлениях.

Также Ганчев заявил, что от 13 до 14 населенных пунктов являются частью нынешней российской "санитарной зоны" на севере Харьковской области, и ISW в настоящее время оценивает, что 14 населенных пунктов на севере Харьковской области полностью находятся под наблюдением и заявлениями о российских наступлениях.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 23 августа указывают на то, что россияне недавно продвинулись дальше в восточной части Макеевки (северо-западнее Кременной).

Кроме того, 22 и 23 августа враг продолжил наступательные операции в районе Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Лозовой, Дружелюбовки, Новосадово, Макеевки, Невского, а также Тернского.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 23 августа продолжили наступать на направлении Северска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил, что россияне продвинулись на один километр к юго-востоку от Выемки, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Также враг продолжил в этот день наступать в районе Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений линии фронта также не было.

Военкоры РФ утверждали, что россияне продвинулись в районе Ивановского, Клещеевки и в пределах Октябрьского микрорайона восточной части Часового Яра, но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Согласно геолокационным кадрам от 23 августа, россияне продвинулись в юго-восточной части Торецка.

По утверждениям российских источников, российские войска также продвинулись к Центральной больнице в восточной части Торецка, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

22 и 23 августа войска РФ провели наступательные операции около Торецка, а также в районе Северного, Дружбы, Нелиповки и Нью-Йорка.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Геолокационные кадры от 22 августа показывают, что враг продвинулся к западу от Орловки (к юго-востоку от Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 23 числа, говорят о том, что россияне продвинулись в восточной части Новогродовки (тоже к юго-востоку от Покровска).

Российские военкоры утверждают, что войска РФ продвинулись до 400 метров в восточной части, и до 500 метров в южной и юго-восточной части Новогродовки.

Кроме того, по утверждениям блогеров РФ, россияне, которые действуют к юго-востоку от Покровска, захватили Крутой Яр и продвинулись дальше: к западу от Орловки, в юго-восточной части Красного Яра, к югу от Николаевки, к западу от Скучного, в направлении Михайловки, а также к юго-западу и юго-востоку от Птичьего. Также один из российских источников заявил, что есть не подтвержденные сообщения от том, что россияне захватили Калиново (юго-восточнее Покровска).

Однако ISW не обнаружил подтверждения этим российским заявлениям.

22 и 23 августа враг продолжил наступательные операции в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродовки, Калиново, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки, Новогродовки и Карловки.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка. Согласно геолокационным кадрам от 23 августа, российские войска продвинулись к юго-западу от Красногоровки во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода.

Также известно, что 23 августа россияне продолжили наступать и к юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 22 и 23 числа враг продолжил наступать в районе Константиновки, Водяного, Владимировки и Угледара.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Константиновки и к северу от Парасковиевки, но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Помимо этого, 23 числа продолжились позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей в районе Раздольного и Урожайного.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

"Южная ось"

Российский военкор 23 августа заявил, что позиционные бои продолжаются на западе Запорожской области, однако украинские источники не сообщали о каких-либо российских атаках в этом районе.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Минобороны РФ заявило 23 августа, что неуказанные российские ВДВ сорвали попытку ВСУ высадиться на неуказанном островке в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Войска РФ вновь продвинулись на Донбассе: карты ISW

Напомним, что по состоянию на вечер, 23 августа, на фронте в Украине на протяжении суток было зафиксировано 125 боевых столкновений. Враг продолжает попытки наступать, особенно на Покровском направлении. Однако ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

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