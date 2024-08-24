Росія втратила на війні проти України ще понад 1100 окупантів: нові дані Генштабу

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 21 ББМ, 42 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 24 серпня 2024 року склали:
За даними Генштабу, протягом доби, 23 серпня, ситуація на Покровському напрямку залишалася напруженою. Російські окупанти ведуть активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, проте ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), останніми днями російські окупаційні війська знову просунулися на Донбасі. Зокрема, у напрямку Покровська, біля Торецька та Макіївки.
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