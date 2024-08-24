Росія втратила на війні проти України ще понад 1100 окупантів: нові дані Генштабу

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом доби, 23 серпня, ситуація на Покровському напрямку залишалася напруженою. Російські окупанти ведуть активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, проте ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), останніми днями російські окупаційні війська знову просунулися на Донбасі. Зокрема, у напрямку Покровська, біля Торецька та Макіївки.

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