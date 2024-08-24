Россия потеряла на войне против Украины еще более 1100 оккупантов: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 21 ББМ, 42 артиллерийских системы и другую технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в течение суток, 23 августа, ситуация на Покровском направлении оставалась напряженной. Российские оккупанты ведут активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, однако ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в последние дни российские оккупационные войска снова продвинулись на Донбассе. В частности, в направлении Покровска, возле Торецка и Макеевки.

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