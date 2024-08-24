Россия потеряла на войне против Украины еще более 1100 оккупантов: новые данные Генштаба
За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 танков, 21 ББМ, 42 артиллерийских системы и другую технику врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 24 августа 2024 составили:
- личного состава - около 606 490 (+1160) человек;
- танков - 8542 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин - 16620 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 17349 (+42) ед.;
- РСЗО - 1169 (+2) ед.;
- средства ПВО - 935 (+3) ед.;
- самолетов - 367 ед.;
- вертолетов - 328 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14064 (+39);
- крылатые ракеты - 2444 (+2);
- корабли /катера - 28 ед.;
- подлодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23383 (+54) ед.;
- специальная техника - 2911 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, в течение суток, 23 августа, ситуация на Покровском направлении оставалась напряженной. Российские оккупанты ведут активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, однако ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в последние дни российские оккупационные войска снова продвинулись на Донбассе. В частности, в направлении Покровска, возле Торецка и Макеевки.
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