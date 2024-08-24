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Росія втратила на війні проти України ще понад 1100 окупантів: нові дані Генштабу

Субота 24 серпня 2024 08:13
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Росія втратила на війні проти України ще понад 1100 окупантів: нові дані Генштабу Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 21 ББМ, 42 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 24 серпня 2024 року склали:

  • особового складу - близько 606 490 (+1160) осіб;
  • танків - 8542 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 16620 (+21) од;
  • артилерійських систем - 17349 (+42) од;
  • РСЗВ - 1169 (+2) од;
  • засоби ППО - 935 (+3) од;
  • літаків - 367 од;
  • гелікоптерів - 328 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14064 (+39);
  • крилаті ракети - 2444 (+2);
  • кораблі /катери - 28 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23383 (+54) од;
  • спеціальна техніка - 2911 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом доби, 23 серпня, ситуація на Покровському напрямку залишалася напруженою. Російські окупанти ведуть активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, проте ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), останніми днями російські окупаційні війська знову просунулися на Донбасі. Зокрема, у напрямку Покровська, біля Торецька та Макіївки.

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