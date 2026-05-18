Россия теряет обороты. Посол ЕС назвала условия, при которых должна закончиться война

Россия должна наконец осознать, что война в Украине должна завершиться не на ее условиях, а на тех, которые приемлемы для обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой.

"Россия теряет обороты. Украина начинает решительно давать отпор. Москва должна наконец понять, что пришло время закончить эту войну. Но не на условиях, которые диктует Кремль. На условиях, которые могут принять обе стороны", - подчеркнула она.

Матернова отметила, что редко пишет об атаках Украины на страну-агрессор, и добавила, что в ночь на 17 мая Киев совершил одну из крупнейших атак дронов.

"В последние месяцы Украина значительно усилила свои атаки на военные цели глубоко на территории России, в соответствии со своими технологическими возможностями. Российские власти сообщили о сотнях дронов над Московской областью, повреждениях стратегических зданий и хаос в аэропортах", - сообщила посол.

Она подчеркнула, что РФ не способна победить Украину на поле боя, ведь у нее заканчиваются солдаты, мотивация и выносливость.

"А поскольку она проигрывает на фронте, она усиливает атаки на гражданское население", - отметила Матернова.

Напомним, недавно появились данные, что доверие к Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня за все время полномасштабной войны. Это подтверждают даже официальные опросы.