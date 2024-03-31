Россия устанавливает баржи для защиты флота в Черном море, - разведка Британии

"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных дронов без экипажа", - пишет разведка.

Сейчас Новороссийский порт играет решающую роль в защите активов Черноморского флота.

Отмечается, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности из-за успехов Украины в поражении российских кораблей как в море, так и в портах.

"Его замена, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дальнейших профилактических и оборонительных мер, включая сокращение пропуска к портовым средствам", - добавляет Министерство обороны Британии.

Ситуация в Черноморском флоте РФ

После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны России также отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего Военно-морским флотом и заменило командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.

В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.