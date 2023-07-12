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Россия не будет влиять на процесс приглашения Украины в НАТО, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Принятые на саммите НАТО в Вильнюсе решения о перспективах Украины в Альянсе являются хорошими. Россия никак не будет влиять на этот процесс.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы приняли очень хорошие решения о перспективах Украины в НАТО. Можно по-разному его интерпретировать, но оно было единодушным, и президент Украины сегодня очень высоко оценил это решение", - заявил он.

По словам Шольца, Россия не будет вносить свой вклад в дебаты по членству Украины.

"И совершенно ясно, что этот вопрос о членстве в НАТО, конечно, не будет обсуждаться другими странами, которые не являются частью этого Альянса. Россия не будет вносить свой вклад в эти дебаты", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Лидеры стран-членов определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и страна выполнит определенные условия.

На саммите также согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в Альянс. В частности, речь идет об отмене требования по выполнению ПДЧ.

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