Россия впервые использовала "Шахед" в Африке

Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии "КК", которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.

"Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство", - отметил Власюк.

В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:

Mornsun;

Wayon Electronics;

GigaDevice;

Shenzhen Codaca Electronic;

NCR Industrial.

Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.

Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.