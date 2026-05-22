RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия впервые использовала "Шахед" в Африке

14:00 22.05.2026 Пт
2 мин
Какие компоненты обнаружили внутри дрона?
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: дрон-камикадзе Shahed-136 (Getty Images)

В понедельник, 18 мая, в Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 ("Гарпия-А1"), который РФ использовала для поддержки своих наемников в Африке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам.

Читайте также: Украина тестирует дешевые ракеты для сбивания "Шахедов" и готовит их массовое производство

Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии "КК", которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.

"Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство", - отметил Власюк.

В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:

  • Mornsun;
  • Wayon Electronics;
  • GigaDevice;
  • Shenzhen Codaca Electronic;
  • NCR Industrial.

Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.

Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.

Напомним, во время воздушной атаки в ночь на 7 апреля российские войска применили против Украины модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".

При осмотре обнаруженных обломков специалисты зафиксировали уровень гамма-излучения на уровне 12 мкЗв/ч, что существенно превышает допустимые показатели и может представлять угрозу для здоровья людей.

Кроме того, недавно в ГУР разобрали новый российский беспилотник с искусственным интеллектом под названием "Клин". Внутри его оптико-электронных систем специалисты обнаружили компоненты производства Китая, США, Тайваня, Австралии, Швейцарии и Южной Кореи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияАфрикаДрони