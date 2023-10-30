RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО

Фото: ПВО сбила все цели РФ во время обстрела территории Украины 30 октября
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на понедельник, 30 октября, снова атаковали Территорию Украины. ПВО удалось сбить все 14 враждебных целей - две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Воздушные силы ВСУ, Telegram-каналы глав Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской ОВА Сергея Лысака, Виталия Кима и Андрея Райковича.

Так, в ночь на 30 октября 2023 года оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

"Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной", - отмечают в Воздушных силах, добавляя, что вражеские цели были сбиты, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

При этом пуски ракет Х-59 были осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области, а "шахеды" летели с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарск (РФ).

Подробности атаки

Днепропетровская область

Ночью силы ПВО сбили в небе над областью две вражеские ракеты.

"Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

 

Последствия атаки 30 октября на Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Николаевская область

Над Николаевской областью также работала ПВО - были уничтожены пять враждебных БПЛА "Shahed-131/136".

"В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, уточнив, что пожар был оперативно ликвидирован и пострадавших нет.

Кировоградская область

Ночью ПВО работала в небе и над Кировоградской областью.

"Ночь неспокойная. Враг терроризировал мирные украинские города и села "шахедами" и ракетами Х-59. Все цели были уничтожены, в том числе и над Кировоградщиной", - рассказал глава ОВА Андрей Райкович.

Он добавил, что предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Как ранее сообщали в Генштабе, в ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. ПВО уничтожено все 12 вражеских "шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине