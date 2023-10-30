Росія вночі знову атакувала Україну: скільки цілей збила ППО

Так, у ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

"Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною", - зазначають у Повітряних силах, додаючи, що ворожі цілі були збиті, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

При цьому, пуски ракет Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, а "шахеди" летіли з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Подробиці атаки

Дніпропетровська область

Вночі сили ППО збили на небі над областю дві ворожі ракети.

"Уламки впали в Дніпровському районі. Там пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та автомобіль", - розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки 30 жовтня на Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Миколаївська область

Над Миколаївською областю також працювала ППО - було знищено п'ять ворожих БПЛА "Shahed-131/136".

"Внаслідок падіння уламків одного із збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, уточнивши, що пожежа була оперативно ліквідована і постраждалих немає.

Кіровоградська область

Вночі ППО працювала в небі і над Кіровоградською областю.

"Ніч неспокійна. Ворог тероризував мирні українські міста і села "шахедами" та ракетами Х-59. Усі цілі було знищено, зокрема і над Кіровоградщиною", - розповів голова ОВА Андрій Райкович.

Він додав, що попередньо обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури.

Як раніше повідомляли в Генштабі, у ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. ППО знищено усі 12 ворожих “шахедів”.