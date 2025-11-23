Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО

По данным военных, с 19:00 22 ноября до утра 23 ноября россияне атаковали 98-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ и Чауда - Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.