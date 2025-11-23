RU

Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 69 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 23 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Большинство удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:00 22 ноября до утра 23 ноября россияне атаковали 98-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ и Чауда - Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.

Вечером 22 ноября россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе поврежден супермаркет АТБ, дома и есть данные о пострадавших.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, и 104 ударными дронами типа Shahed и "Гербера". Противовоздушной обороной сбито или подавлено 89 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В частности, российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары, повреждены ЛЭП, есть раненые.

Также россияне атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

