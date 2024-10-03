Россия ночью запустила по Украине больше 100 дронов. Как справилась ПВО

Обстрел РФ по Украине

После 23:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за российских БПЛА. Также угроза дронов была и для других областей.

Например, взрывы были слышны в Харькове и в Киеве. На подступах к столице работала ПВО.

Позже выяснилось, что в Киеве обломки дрона упали возле многоэтажки. Но ни один из российских дронов своей цели не достиг.

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