Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через російські БПЛА. Також загроза дронів була і для інших областей.

Наприклад, вибухи було чутно в Харкові та Києві. На підступах до столиці працювала ППО.

Пізніше з'ясувалося, що в Києві уламки дрону впали біля багатоповерхівки. Але жоден із російських дронів своєї мети не досяг.

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