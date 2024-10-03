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Росія вночі запустила по Україні більше 100 дронів. Як впоралася ППО

Фото: ППО збила 78 зі 105 російських дронів під час атаки РФ по Україні 3 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 3 жовтня атакували Україну 105 дронами-камікадзе. ППО збила 78 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Дрони окупанти запускали з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська та кримського миса Чауда.

Як відпрацювала ППО

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях", - зазначили військові.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу через російські БПЛА. Також загроза дронів була і для інших областей.

Наприклад, вибухи було чутно в Харкові та Києві. На підступах до столиці працювала ППО.

Пізніше з'ясувалося, що в Києві уламки дрону впали біля багатоповерхівки. Але жоден із російських дронів своєї мети не досяг.

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