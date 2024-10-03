ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове были слышны взрывы

Четверг 03 октября 2024 05:34
UA EN RU
В Харькове были слышны взрывы Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 3 октября в Харькове были слышны взрывы. Людей призывали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 05:25.

Через несколько минут Терехов отредактировал пост и уточнил, что взрывы произошли в ближайшем пригороде, но могут быть повторные удары.

Обновлено в 05:50

Мэр Харькова рассказал, что в результате последнего удара по пригороду были повреждены линии высоковольтных передач. В связи с этим могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Харькове были слышны взрывы

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове: дом горит, есть пострадавшие
Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове: дом горит, есть пострадавшие
DAILY
В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить