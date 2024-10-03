Утром 3 октября в Харькове были слышны взрывы. Людей призывали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 05:25.

Через несколько минут Терехов отредактировал пост и уточнил, что взрывы произошли в ближайшем пригороде, но могут быть повторные удары.

Обновлено в 05:50

Мэр Харькова рассказал, что в результате последнего удара по пригороду были повреждены линии высоковольтных передач. В связи с этим могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.