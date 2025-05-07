Россия ночью запустила ракеты и более 140 дронов, десятки БпЛА до сих пор в небе, - Зеленский

Этой ночью российские террористы запустили против Украины баллистические ракеты и более 140 дронов. Запад должен усилить давление на страну-террориста, чтобы принудить ее к дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
По словам президента, за ночь террористы запустили против Украины:
Украинская столица находилась под ударами дважды. Сначала враг атаковал баллистикой, а утром запустил дроны.
Сейчас все службы работают на местах. По состоянию на сейчас известно о:
Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Также террористы с вечера атаковали Запорожье, Донецкую, Житомирскую, Херсонскую и Днепропетровскую области. После удара баллистикой по Большой Чернеччине в Сумской области, враг начал применять и авиабомбы, когда продолжались спасательные работы.
"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. Россия должна отвечать за то, что делает", - добавил он.
С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам Украины. Под удары также попадает гражданская инфраструктура. Для атак враг применяет ракеты, дроны, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.
Этой ночью беспилотники типа "Шахед" атаковали Киев, в результате чего были пострадавшие и погибшие. Ближе к 10 утра в ряде областей Украины и столице была объявлена воздушная тревога из-за дронов и угрозы применения врагом баллистики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.