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Ночная атака дронов на Киевскую область: повреждения зафиксированы в четырех районах (фото)

Понедельник 17 февраля 2025 08:51
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Ночная атака дронов на Киевскую область: повреждения зафиксированы в четырех районах (фото) Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/kyivoda)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки российских дронов, повреждения зафиксированы в четырех районах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как рассказывает ОВА, ночью, во время атаки, в регионе работала противовоздушная оборона (ПВО). Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

"В результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - добавляет ОВА.

Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/kyivoda)

Повреждения в результате атаки зафиксированы в четырех районах:

  • Обуховский район: повреждены три частных дома и два автомобиля.
  • Вышгородский район: в результате атаки произошло возгорание помещения производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.
  • Фастовский район: возгорание складского помещения. Пожар ликвидирован.
  • Бориспольский район: поврежден частный дом.

Сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации, а также ликвидации последствий атаки врага.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют беспилотники, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию. Также почти каждую ночь враг прибегает к массированным запускам БПЛА. В ночь на 17 февраля в Киеве и области работала противовоздушная оборона. Также о взрывах сообщали и в Запорожье.

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