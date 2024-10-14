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РФ после суток перерыва снова запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога

Понедельник 14 октября 2024 21:17
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РФ после суток перерыва снова запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога Иллюстративное фото: РФ после суток перерыва снова запустила по Украине "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером понедельника, 14 октября, снова запустили по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены в Херсонской области, они двигаются по северо-западному курсу - в направлении Николаевской области.

"Еще несколько групп вражеских дронов в районе Черноморского биосферного заповедника двигаются по направлению к Южному", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

РФ после суток перерыва снова запустила по Украине &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды"

Ранее РБК-Украина писала о том, что впервые за последние 48 дней ночь в Украине прошла без атак "Шахедов". Это может свидетельствовать об успешном ударе ВСУ по составу с дронами под Ейском, а также о необходимости врага накопить больше.

При этом в ночь на 13 октября Россия запустила по Украине около 70 "Шахедов" и несколько ракет.

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