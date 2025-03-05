Россия ночью запустила четыре ракеты и 181 дрон: как отработала ПВО

В ночь на 5 марта Российская Федерация (РФ) запустила против Украины четыре ракеты и 181 беспилотник. Дроны атаковали с шести направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг применил:
К отражению атаки привлекались:
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 115-ти дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Еще 55 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали:
С начала полномасштабного вторжения российские террористы систематически наносят удары по критически важным объектам Украины, что представляет серьезную опасность для мирного населения. Для осуществления атак противник использует управляемые авиационные бомбы, ракетное вооружение различных классов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерийские установки.
Каждую ночь оккупанты применяют беспилотники для нанесения ударов. 4 марта в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за обстрелов. Кроме того, появилась информация об угрозе масштабной атаки дронов на город Одесса и прилегающую область. Позже стало известно, что часть города из-за обстрелов осталась без света, воды и тепла.
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