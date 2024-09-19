Россия атаковала Харьковскую область ракетами и дронами: что сбила наша ПВО

В ночь на 19 сентября Воздушные силы Украины обнаружили и сопровождали 46 средств воздушного нападения, которые применили российские оккупанты. Враг атаковал Харьковскую область.

Для атаки на Харьковскую область Россия выпустила три ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, одну ракету Х-59/69 из временно оккупированной Запорожской области, а также 42 ударных дрона "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

Благодаря слаженной работе украинской авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы были сбиты все 42 ударных дрона, а также управляемая ракета Х-59/69 на восточном направлении.

Противовоздушная оборона была активной в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.