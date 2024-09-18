РФ атаковала Украину ракетами и более 50 дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину тремя ракетами Х-59 и 52 дронами в ночь на 18 сентября. ПВО сбила 46 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 18 сентября российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства оккупированной Херсонской области и 52 ударными БПЛА из районов - Курск, Ейск", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 46 ударных БПЛА", - отметили в Воздушных силах.
Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины пять БПЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию.
Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
Атака РФ по Украине
Российские войска не прекращают комбинированные атаки по Украине. Ночь на 18 сентября не стала исключением. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, работала ПВО. Также взрывы гремели в Кропивницком.
На данный момент известно, что россияне атаковали энергообъекты в Сумах. Кроме того, оккупанты атаковали ракетой Николаевскую область.
Уже утром дроны атаковали и Кропивницкий, удар пришелся по жилому сектору, произлшел пожар. Один человек погиб, еще одна женщина пострадала.
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