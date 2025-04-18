РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля. В результате вражеской атаки есть жертва, а количество пострадавших превысило 70 человек.
Что известно о ракетном ударе по Харькову - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Когда и чем ударила РФ по Харькову в Страстную пятницу
- Есть ли жертвы, сколько людей пострадали
- Какие последствия террористической атаки России
Чем атаковала РФ
Россия нанесла ракетный удар по Харькову около 5:10. По данным прокуратуры, оккупанты выпустили три баллистические ракеты "Искандер" по Основянскому району Харькова.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. При осмотре правоохранители, что подрыв вражеской ракеты состоялся в воздухе для поражения большей территории и объектов.
Фото: обломки российских ракет (t.me/prokuratura_kharkiv)
Стоит отметить, что Россия не впервые бьет по гражданским баллистикой с кассетными боеприпасами, а ракета взрывается в воздухе. Захватчики уже применяли такую тактику во время смертоносных ударов по Кривому Рогу и Сумах в апреле.
Также добавим, что российские террористы ударили по Харькову в важный для христиан день - Страстную пятницу, который считается днем скорби и тишины. В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего погибли десятки украинцев.
Фото: РФ выпустила по Харькову три ракеты (t.me/dsns_telegram, t.me/prokuratura_kharkiv)
Жертва и пострадавшие
После удара по Харькову местные власти сообщили о пяти пострадавших, но количество раненых стремительно росло. По состоянию на 9:40 мэр города сообщил, что количество пострадавших возросло до 74 человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших - четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.
Глава Харьковской ОВА уточняет, что госпитализировали 13 раненых, из них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.
Кроме того, в Харькове есть жертва российского обстрела - погиб 79-летний мужчина. Он во время ракетного удара находился в своей квартире.
Повреждения в Харькове
Под атакой российских террористов оказался Основянский район Харькова.
Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.
"В результате обстрела пострадало более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей", - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры.
В ГСЧС уточняют, что из-за обстрела в Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто. На территории предприятия загорелась крыша двухэтажного корпуса, цех и здание. Огонь распространился на площадь около 450 квадратных метров.
Фото: местные СМИ показали последствия удара по Харькову (t.me/place_kharkiv)
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Харьковской областной прокуратуры, ГСЧС, местные СМИ.
Стоит отметить, что в Страстную пятницу, 18 апреля, российские захватчики атаковали не только Харьков. Под ударом также был город Днепр и область. В Днепре из-за вражеской атаки были повреждены фитнес-центр, офис и отель.
Также армия РФ ударила дронами по Сумах. Оккупанты нанесли удар по цеху по выпечке куличей, в результате чего погиб предприниматель.
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