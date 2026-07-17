Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания
Ночью против 17 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Часть целей попала по нескольким областям страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Чем атаковала Россия
В ночь с 16 на 17 июля, с 18:00 до утра, враг использовал разные типы вооружения. Удар был нанесен с временно оккупированного Крыма и с территории России.
Противник применил:
- 1 противорадиолокационную ракету Х-31П;
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 130 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивных, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".
Фото: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ (t.me/kpszsu)
Дроны запускали с нескольких направлений - Приморско-Ахтарское, Миллерово, Орла в России, а также с оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Сколько целей сбила ПВО
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила:
- 5 управляемых ракет Х-59/69;
- 115 вражеских дронов разных типов.
Избиения были зафиксированы на севере, юге и востоке страны.
Где зафиксированы попадания
Вражеское оружие попало в семи локациях - там зафиксировали удары двух ракет и 8 ударных беспилотников. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.
Ракета Х-31П своей цели не достигла.
Напомним,недавно кафиры ударили управляемыми авиабомбами по Сумам, и в городе зафиксировали попадание.
Кроме того, враг нанес ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли люди. Среди них - женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети выжили.