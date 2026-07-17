Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания

Ночью против 17 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Часть целей попала по нескольким областям страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

В ночь с 16 на 17 июля, с 18:00 до утра, враг использовал разные типы вооружения. Удар был нанесен с временно оккупированного Крыма и с территории России.

Противник применил:

1 противорадиолокационную ракету Х-31П;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

130 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивных, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".

Фото: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ (t.me/kpszsu)

Дроны запускали с нескольких направлений - Приморско-Ахтарское, Миллерово, Орла в России, а также с оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Сколько целей сбила ПВО

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

5 управляемых ракет Х-59/69;

115 вражеских дронов разных типов.

Избиения были зафиксированы на севере, юге и востоке страны.

Где зафиксированы попадания

Вражеское оружие попало в семи локациях - там зафиксировали удары двух ракет и 8 ударных беспилотников. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

Ракета Х-31П своей цели не достигла.