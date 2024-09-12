ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака РФ на Конотоп: уничтожен трамвайный путь, два человека госпитализированы

Четверг 12 сентября 2024 04:23
UA EN RU
Атака РФ на Конотоп: уничтожен трамвайный путь, два человека госпитализированы Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 11 на 12 сентября, Российская Федерация атаковала город Конотоп Сумской области. В результате "прилетов" есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу городского головы Артема Семенихина.

В частности, после взрывов мэр Конотопа рассказал, что враг нанес удары по инфраструктуре (в результате чего исчезли свет и вода) и жилой застройке в центре города.

Из-за атаки есть и пострадавшие. По последней информации, по состоянию на 02:40 известно о двух госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, а именно - в коме. Точное количество раненых пока не известно.

В своих сообщениях Семенихин рассказал, что водоснабжение в городе временно восстановлено. Он призвал жителей сделать запасы воды, поскольку утром на некоторое время водоснабжение будет остановлено.

Кроме того, он отметил, что уже организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.

Позже, в 03:07 мэр Конотопа сообщил, что сегодня, 12 сентября, движение трамваев в городе будет ограничено, поскольку враг уничтожил трамвайный путь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Конотоп Война в Украине
NEWS
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, - The Guardian
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, - The Guardian
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление