Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Из воздушного пространства Курской области было выпущено три управляемые авиационные ракеты Х-59. Также из районов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск было запущено 29 ударных "Шахедов".

В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины смогли эффективно отразить атаку. Расчетами мобильных огневых групп, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил были сбиты все 29 вражеских беспилотников.

Атаки происходили над территориями Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.