ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО

Среда 23 июля 2025 09:18
UA EN RU
РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 71 дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 23 июля Россия осуществила очередной удар по Украине с использованием 71 беспилотника. Враг атаковал с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военных, Россия атаковала Украину 71 ударным дроном типа Shahed и беспилотниками-имитациями с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым).

Под удар попали четыре области: Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская.

Что удалось сделать силам ПВО:

  • 27 вражеских дронов сбито или подавлено средствами противовоздушной обороны;
  • еще 18 беспилотников были подавлены или потеряли ориентацию под воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - говорится в сообщении.

РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО

Дроновый обстрел Украины 23 июля

Этой ночью в результате атаки дронов-камикадзе "Шахед" в Кривом Роге прогремели взрывы. Пострадали жилые дома и объекты промышленности, зафиксированы пожары и разрушения.

В городе Сумы часть жителей осталась без света из-за попадания в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, после вражеской атаки дронов в Харьковской области произошел пожар на одном из рынков, о чем сообщили в ГСЧС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Войска РФ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW показали карты
Войска РФ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW показали карты
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки