РФ атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 23 июля Россия осуществила очередной удар по Украине с использованием 71 беспилотника. Враг атаковал с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - говорится в сообщении.

Под удар попали четыре области: Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская.

По данным военных, Россия атаковала Украину 71 ударным дроном типа Shahed и беспилотниками-имитациями с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым).

Дроновый обстрел Украины 23 июля

Этой ночью в результате атаки дронов-камикадзе "Шахед" в Кривом Роге прогремели взрывы. Пострадали жилые дома и объекты промышленности, зафиксированы пожары и разрушения.

В городе Сумы часть жителей осталась без света из-за попадания в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, после вражеской атаки дронов в Харьковской области произошел пожар на одном из рынков, о чем сообщили в ГСЧС.

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