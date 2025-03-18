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Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 18 марта российские террористы атаковали Украину 137 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleram-канал Воздушных сил Украины.

Во время обстрела беспилотники атаковали с направлений российских городов Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 63 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Также 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате обстрелов пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Черкасская области.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет обстрелы Украины. Для этих атак враг использует различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы (КАБы), дроны и артиллерию. Дроны применяются террористами почти каждую ночь, что представляет серьезную угрозу для мирных жителей.

Эта ночь не стала исключением. После 23 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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Российская ФедерацияПВОВоздушные силы Украины