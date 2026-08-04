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Россия признала Бандеру и Шухевича "пособниками нацистов"

13:33 04.08.2026 Вт
2 мин
Как в стране-агрессоре объяснили принятое решение?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: памятник Степану Бандере (t.me/andriysadovyi)

Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и не только пособниками нацистской Германии во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, Украинская повстанческая армия и ее главный командир Роман Шухевич, а также Организация украинских националистов и ее лидер Степан Бандера были признаны "пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в отношении советского народа" в годы Второй мировой войны.

"Заявление удовлетворить", - объявил решение судья Евгений Комиссаров.

Отмечается, что такое решение суд принял "для увековечения памяти жертв геноцида советского народа", а также "отмены решений о реабилитации военных преступников, прекращения актов экстремизма" против России.

Напомним, в конце мая между Киевом и Варшавой обострились дипломатические отношения после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Это решение повлекло негативную реакцию польской стороны. В Польше Украинскую повстанческую армию считают ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую Варшава трактует как геноцид польского населения.

Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в ЕС, если Киев не откажется от чествования отдельных исторических фигур.

По словам польского министра, дальнейшее использование ОУН и УПА в качестве национальных символов может стать серьезным препятствием на пути Украины к членству в ЕС.

Государство начало перезахоронение национальных героев в Украине, а в Раде уже готовится закон о создании Национального пантеона. Кто именно в шорт-листе самых выдающихся деятелей - читайте в материале РБК-Украина.

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