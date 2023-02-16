Россия войну не выиграет, применение ядерного оружия маловероятно, - экс-посол США

Он также считает, что США, хотя и оказывают Украине адекватную помощь, однако у администрации президента Джо Байдена до сих пор есть опасения относительно поставки Украине дальнобойного оружия и авиации.

"Я считаю поддержку Украины со стороны Запада и политику администрации Байдена адекватными. Они заслуживают похвалы за поддержку Украины, за санкции против России и поставки вооружения для Украины. США оказали огромную помощь Украине - примерно 50 миллиардов долларов в год. Но на практике, когда речь идет о предоставлении более современного вооружения, чтобы Украина могла остановить наступление Москвы с меньшими потерями, Белый Дом, как правило, был медленным и робким. Белый Дом двигается в правильном направлении, но медленно", - сказал Хербст.

По его данным, администрация Байдена была немного напугана из-за «большой кремлевской аферы» с угрозами применения ядерного оружия.

"Конечно, нельзя игнорировать российские ядерные угрозы. Но любой рациональный и всесторонний взгляд на российские интересы говорит, что вероятность того, что они действительно применят ядерное оружие в Украине, хоть и не равна нулю, но очень мала", - уверен дипломат.

Гербст отметил, что республиканское лидерство в Конгрессе очень сильно в вопросе более широкой помощи Украине, которая должна включать ракеты большей дальности, а также истребители F-16, которые "администрация Байдена до сих пор боится отправлять".

"Россия не выиграет эту войну", - убежден экспосол США в Украине.

Он также отметил, что 50 миллиардов долларов Украине от США хотя кажутся большой суммой, но это всего 6% американского оборонного бюджета.