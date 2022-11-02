За 8 месяцев войны Россия потеряла более 1400 офицеров
По состоянию на 1 ноября ВСУ уничтожили 1402 российских офицера, среди них - 12 генералов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций ВСУ .
"По данным исследователей ОSINT, в Украине было денацифицировано 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - заявляют в центре.
Так, за это время было ликвидировано:
- 12 генералов (один генерал армии, один генерал-полковник, два генерал-лейтенанта, восемь генерал-майоров);
- 44 полковника;
- 98 подполковников;
- 193 майора;
- 279 капитанов;
- 471 старших лейтенантов;
- 235 лейтенантов;
- 72 других рангов.
Ранее сообщалось, что большинство офицеров и сержантов-инструкторов, которые должны были обучать мобилизованных россиян, убиты или ранены.
Также сообщалось, что у российских командиров большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у "мобиков" на Херсонском направлении нет даже спецобуви и нередки случаи огневого поражения своих же подразделений.