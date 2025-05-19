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Россия выйдет из войны ослабленной, а не окрепшей, - и.о. посла Польши

Фото: Петр Лукасевич, временный поверенный в делах Польши в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

От самих россиян зависит то, насколько уменьшенной будет роль России в мире в будущем, поскольку страна выйдет из войны ослабленной, а не укрепленной.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина.

 

"Очевидно, мы рассчитываем, во-первых, на драматические или недраматические изменения в России, которые остановят это жестокое и несправедливое вторжение. А во-вторых, то, что произойдет в России, зависит от самих россиян и от того, как они сами захотят уменьшить свою роль в мире в будущем", - заявил Лукасевич.

По его словам, он твердо верит в то, что в конце концов Россия выйдет из конфликта ослабленной, а не окрепшей. Это не только цель, но и личное стремление - чтобы Российская Федерация (РФ) больше не могла представлять угрозу для других стран и не могла сохранять свою позицию так агрессивно, как это было.

Он напомнил, что за последние 35 лет страна-террорист регулярно ведет войны против своих соседей и собственного народа.

"Я не собираюсь спекулировать относительно будущих войн. Сейчас у нас есть одна, которую нужно выиграть. И будущее очень зависит от результата этого, от того, насколько плохо это вторжение закончится для России", - отметил он.

 

Риски войны РФ против НАТО риски войны РФ против НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия не остановится в случае победы в войне. По его словам, следующими жертвами Кремля могут стать страны Балтии или Польша.

В частности разведка некоторых европейских стран предупреждала о том, что страна-террорист может готовиться к новому военному конфликту, который может включать противостояние с НАТО.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа допускал, что Россия может осуществить новое нападение условно через четыре-пять лет.

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