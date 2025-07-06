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РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой залп ракет

Воскресенье 06 июля 2025 06:41
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РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой залп ракет Фото: в двух морях зафиксированы вражеские суда (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 6 июля, Российская Федерация вывела в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим для Украины есть угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 6 утра в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, и каждое из этих судов является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 2 корабля РФ фиксируются в Средиземном море, одно из которых является ракетоносителем с общим залпом до 4 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 4 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 4 судна.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

РФ вывела в Черное море носители &quot;Калибров&quot;: какой залп ракет

Как отличить подготовку к запуску крылатых ракет "Калибр"

Напомним, в мае спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что лучший способ понять вероятность применение "Калибров" - является слежка за ситуацией в воздухе.

Он объяснил, что враг зачастую использует эти ракеты в рамках комбинированных атак по Украине, применяя в том числе авиацию. Таким образом, если есть информация о подготовке самолетов, значит стоит ожидать и запуск ракет с Черного моря.

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