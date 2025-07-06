РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой залп ракет

В воскресенье, 6 июля, Российская Федерация вывела в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим для Украины есть угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 6 утра в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, и каждое из этих судов является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Между тем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 2 корабля РФ фиксируются в Средиземном море, одно из которых является ракетоносителем с общим залпом до 4 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 4 судна.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.