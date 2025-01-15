В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

Утром, 15 января, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный ракетный обстрел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги по стране начал распространяться в 05:45. За несколько часов до этого военные фиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Новой информации от Воздушных сил пока не было, однако мониторинговые каналы пишут, что по предварительной информации, состоялись пуски ракет.

Обновлено в 05:54

В Воздушных силах ВСУ проинформировали о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:53 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.