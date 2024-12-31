Россия вывела пограничников с КПП на границе Армении с Ираном, - ISW

Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт "Агарак" на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с армянами находились на этом КПП более 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП "Агарак" без российских сил.

Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.

Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП "Агарак" с 1991 года.

"Вывод российских пограничников с КПП "Агарак" произошел через пять месяцев после того, как российские пограничники завершили вывод войск из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Это еще раз продемонстрировало приверженность Армении к сокращению двусторонних отношений с Россией в сфере безопасности", - отметили в Институте изучения войны.